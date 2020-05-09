«Не надо перекраивать мои слова»: Валентина Титова опровергла слухи о жизни в нищете





Как отметила 78-летняя звезда отечественного кино, ее слова переврали. Артистка подчеркнула, что живет весьма прилично даже на небольшие средства. Титова рассказала, что полосы в ее жизни меняются. Также у знаменитости золотые руки, благодаря чему она всегда найдет выход из сложившейся ситуации. Актриса заявила, что для нее счастье заключается «в умении жить», то есть не вредить другим людям и не быть мстительным. По словам звезды, ее все устраивает.Актриса является сильной личностью и уверена в том, что нужно много работать, а не жаловаться на свое существование. Ранее в прессе появились слухи, что пенсия Титовой составляет 16 тысяч рублей, которых якобы ей не хватает. В мае власти добавили до выплат по 4 тысячи рублей, но половину денег звезда отдает за квартплату.