Учредитель фонда помощи "Вера" Анна Федермессер доставлена в больницу с коронавирусом





Федермессер сейчас находится в больнице в Коммунарке, где ей диагностировали также развивающуюся пневмонию. Деятельница отметила, что у нее есть характерные для COVID-19 симптомы. Из-за госпитализации главы Центра паллиативной помощи ДЗМ в Москве тестирование на заболевание прошли ее друзья и помощники. Почти везде Федермессер сопровождали Дмитрий Ганьшин и Глеб Грицук, но у них тесты оказались отрицательными. Супруг и сын тоже оказались здоровыми, но она уверена, что оказалась в больнице ненадолго.Общественная деятельница призвала всех оставаться дома. Подписчики Анны Федермессер выразили ей слова поддержки.