Ксения Бородина почувствовала себя «динозавром» после общения с молодым участником «Дома-2»

Специфика работы Ксении Бородиной, как ведущей «Дома-2» подразумевает необходимость находить общий язык с каждым участником проекта. Раньше у знаменитости это получалось без проблем, но в диалоге с новым поколением начали возникать трудности. Так недавно, 37-летней звезде реалити довелось почувствовать себя старой и далекой от современных реалий общения.Бородина разместила на своей странице в Instagram отрывок из записи одного из эпизодов «Дома-2», на котором запечатлен ее разговор с участником телестройки Максимом. На видео ведущая общается с молодым человеком, как кажется, на разных языках. Речь парня настолько полна сленгами и американизмами, что иногда становится совершенно не ясно, на каком именно языке он говорит.Монолог Максима так впечатлил Бородину, что звезда призналась: она почувствовала себя «динозавром», по сравнению с молодым человеком. Ведущая даже поинтересовалась у участника телешоу, понимает ли он вообще, о чем говорит собеседница, так как сама знаменитость часто теряется в незнакомых терминах и оборотах, звучащих из его уст.Впрочем, судя по подписи к ролику, которую опубликовала бизнесвумен, ей уже удалось освоить некоторые навыки общения с молодежью. Как минимум четыре слова, ранее не присутствующих в лексиконе Ксении Бородиной, теперь его пополнили.