Губернатор Московской области Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

«При появлении без маски после 12 мая не станут сразу налагать штраф. Вначале сделают замечание», — сообщил Воробьев во время общения с журналистами телеканала «Россия 1».





Губернатор сообщает, что большинство людей сегодня не могут понять, что без маски и перчаток в метро вполне можно передвигаться, если поставить себе конечной целью отправиться сразу в больницу на лечение. Воробьев подчеркивает, что масочный режим должен помочь избежать худшего сценария. Он отметил, что жители региона возрастом 65 лет и более получат возможность приобрести медицинские маски в госучреждениях медицинского профиля по 11 рублей. Губернатор добавил, что без ввода режима самоизоляции существующая система здравоохранения не способна выдержать наплыва пациентов из-за пандемии.