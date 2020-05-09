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Губернатор Московской области Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Московской области сообщил о принятии решения по отсрочке финансового наказания для лиц, замеченных на улицах без защитной маски. Андрей Воробьев отметил, что в первый раз вместо штрафа нарушители получат замечание.
Губернатор Московской области Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

«При появлении без маски после 12 мая не станут сразу налагать штраф. Вначале сделают замечание», — сообщил Воробьев во время общения с журналистами телеканала «Россия 1».


Губернатор сообщает, что большинство людей сегодня не могут понять, что без маски и перчаток в метро вполне можно передвигаться, если поставить себе конечной целью отправиться сразу в больницу на лечение. Воробьев подчеркивает, что масочный режим должен помочь избежать худшего сценария. Он отметил, что жители региона возрастом 65 лет и более получат возможность приобрести медицинские маски в госучреждениях медицинского профиля по 11 рублей. Губернатор добавил, что без ввода режима самоизоляции существующая система здравоохранения не способна выдержать наплыва пациентов из-за пандемии.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:54

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