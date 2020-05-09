Экипаж МКС обратился с видеопоздравлением к ветеранам в честь Дня Победы
На видеохостинге YouTube на канале «Роскосмоса» появилось видеопоздравление с Днем Победы, которое записал экипаж МКС. Иван Вагнер и Анатолий Иванишин обратились к ветеранам, поблагодарив их за то, что с момента великого события прошло уже 75 лет.
В необычном поздравлении, записанном на орбите, экипаж МКС подчеркнул, что представители Роскосмоса 9 мая «вспоминают всех, кто отдал свои жизни за Победу». По словам Ивана Вагнера, каждая семья столкнулась с потерями и горем, поэтому радость, которая произошла в мае 1945 года, «объединила народы». Космонавты уверены, что нынешнее поколение и новое должны делать все для того, чтобы больше на Земле не было войны.
В течение года на борту МКС проходила акция под названием «Бессмертный полк». Согласно данным «Роскосмоса», все желающие могли отправить снимки и данные о своих близких, которых затронула ВОВ. В конце апреля эту информацию доставили на борт МКС. Грузовой корабль вывел на орбиту носитель «Союз-2.1а», который назван «Ракета Победы».
Из-за вспышки коронавируса торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, перенесли на неопределенное время. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.
В необычном поздравлении, записанном на орбите, экипаж МКС подчеркнул, что представители Роскосмоса 9 мая «вспоминают всех, кто отдал свои жизни за Победу». По словам Ивана Вагнера, каждая семья столкнулась с потерями и горем, поэтому радость, которая произошла в мае 1945 года, «объединила народы». Космонавты уверены, что нынешнее поколение и новое должны делать все для того, чтобы больше на Земле не было войны.
В течение года на борту МКС проходила акция под названием «Бессмертный полк». Согласно данным «Роскосмоса», все желающие могли отправить снимки и данные о своих близких, которых затронула ВОВ. В конце апреля эту информацию доставили на борт МКС. Грузовой корабль вывел на орбиту носитель «Союз-2.1а», который назван «Ракета Победы».
Из-за вспышки коронавируса торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, перенесли на неопределенное время. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:41