Экипаж МКС обратился с видеопоздравлением к ветеранам в честь Дня Победы





В необычном поздравлении, записанном на орбите, экипаж МКС подчеркнул, что представители Роскосмоса 9 мая «вспоминают всех, кто отдал свои жизни за Победу». По словам Ивана Вагнера, каждая семья столкнулась с потерями и горем, поэтому радость, которая произошла в мае 1945 года, «объединила народы». Космонавты уверены, что нынешнее поколение и новое должны делать все для того, чтобы больше на Земле не было войны.В течение года на борту МКС проходила акция под названием «Бессмертный полк». Согласно данным «Роскосмоса», все желающие могли отправить снимки и данные о своих близких, которых затронула ВОВ. В конце апреля эту информацию доставили на борт МКС. Грузовой корабль вывел на орбиту носитель «Союз-2.1а», который назван «Ракета Победы».Из-за вспышки коронавируса торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, перенесли на неопределенное время. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.