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75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
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Доктор Мясников поздравил россиян с 75-летием Победы словами Евпатия Коловрата

Доктор Мясников выбрал оригинальный способ поздравить россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для этого врач привел слова Евпатия Коловрата о непобедимой силе духа славянского народа.

Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале пост с историей о битве Евпатия Коловрата с войском монгольского полководца хана Батыя. Этот пример доктор использовал для того, чтобы показать нынешнему поколению: с древних времен славянский народ привык стоять насмерть.

По словам врача, около 800 лет назад произошел показательный эпизод, произведший неизгладимое впечатление на врагов славян. Когда воины Золотой орды окружили русских витязей, рязанцы соорудили оборонительное укрепление в виде вала из трупов поверженных монгольских воителей и продолжили борьбу. Удивленный такой смелостью и отвагой славянского народа Батый отправил к ним посланцев, чтобы те узнали, ради чего так бесстрашно стоят до последнего эти мужчины.

Посланник монголов спросил у воинов, чего же они хотят, на что получил лаконичный и жесткий ответ. По словам Евпатия Коловрата, его витязи желают «только умереть». Как отметил доктор Мясников, эта позиция лучше всего характеризует непобедимую силу духа русского народа. Именно благодаря такой установке, передаваемой из поколения в поколение, жители страны смогли защитить свою землю от нацистских захватчиков и выйти победителями в Великой Отечественной войне.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:19

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