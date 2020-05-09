Эксперты рассказали об опасности досрочного погашения кредита
Эксперты рассказали об потенциальной опасности ситуации с досрочным погашением кредитного займа. Для предприятий и физических лиц при рассмотрении вопроса с экономической стороны нет смысла проводить такие процедуры.
Специалисты отмечают, что для юрлиц ситуации даже несёт определённую угрозу. Алексей Петропольский из фирмы Urvista во время общения с журналистами «Прайм» сообщил, что при наличии у компании сомнений в способности справиться с последствиями прихода кризиса, выплаты по кредиту желательно растянуть по времени.
Специалист подчеркивает, что даже в случае переплаты процентов, для юрлица значительно повысится шанс на выживание. Петропольский отметил существование рисков закрытия разного рода лизинговых кредитов, ведь в них зачастую предусмотрены штрафы за досрочное погашение. Это нужно учитывать перед возвратом средств банку.
Специалисты отмечают, что для юрлиц ситуации даже несёт определённую угрозу. Алексей Петропольский из фирмы Urvista во время общения с журналистами «Прайм» сообщил, что при наличии у компании сомнений в способности справиться с последствиями прихода кризиса, выплаты по кредиту желательно растянуть по времени.
Специалист подчеркивает, что даже в случае переплаты процентов, для юрлица значительно повысится шанс на выживание. Петропольский отметил существование рисков закрытия разного рода лизинговых кредитов, ведь в них зачастую предусмотрены штрафы за досрочное погашение. Это нужно учитывать перед возвратом средств банку.
Экономика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11