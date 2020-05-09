Эксперты рассказали об опасности досрочного погашения кредита





Специалисты отмечают, что для юрлиц ситуации даже несёт определённую угрозу. Алексей Петропольский из фирмы Urvista во время общения с журналистами «Прайм» сообщил, что при наличии у компании сомнений в способности справиться с последствиями прихода кризиса, выплаты по кредиту желательно растянуть по времени.Специалист подчеркивает, что даже в случае переплаты процентов, для юрлица значительно повысится шанс на выживание. Петропольский отметил существование рисков закрытия разного рода лизинговых кредитов, ведь в них зачастую предусмотрены штрафы за досрочное погашение. Это нужно учитывать перед возвратом средств банку.