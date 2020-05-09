Петров о подарке к 25-летию Милославской: «Давно решили – хотим взять кота»

Оказалось, звездная пара уже давно обзавелась совместным животным. Как сказал Петров, они с его возлюбленной длительное время хотели взять домой питомца, однако обращаться к заводчикам не планировали. Влюбленные решили подарить свою любовь и заботу коту из приюта, который очень в этом нуждался. Несколько дней назад Милославская отпраздновала 25-летие, однако за 2 месяца до этого в ее доме появилась Саманта. Артистке очень понравился столь нестандартный подарок. Она отметила, что кошка быстро освоилась в новом жилье, а нашли ее зооволонтеры на стройке. Девушка актера называет любимцу Сэма.Петров подчеркнул, что животным нужно помогать, а собаки и кошки из приютов не отличаются от своих собратьев с родословной. Знаменитость обратился к фанатам и призвал их не оставлять братьев своих меньших на улице.