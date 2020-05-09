Доктор Александр Мясников опроверг сведения о денежных вознаграждениях за интервью





По словам врача, он не дает интервью за вознаграждение. Александр Мясников отметил, что был бы весьма состоятельным человеком в таком случае. Раньше он как представитель инфоцентра по сложившейся ситуации с COVID-19 отвечал на вопросы журналистов пять - шесть раз в день.Ирина Шихман утверждает, что доктор Мясников переключил разговор на своего помощника, который озвучил сумму за онлайн-интервью. Однако телеведущий отметил, что не знает, с кем именно общалась журналистка. У Александра Мясникова есть сотрудник, который отвечает на вопросы, поступающие на сайт. Он проживает в Челябинске и не уполномочен принимать решения по поводу интервью главного врача больницы №71.В середине апреля доктора Мясникова назначили официальным представителем ИЦК. В обязанности столичного врача входит информирование граждан РФ о событиях и действиях, которые предпринимаются в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией.