Наталья Водянова, Максим Галкин и Игорь Николаев рассказали о прошедших через войну родственниках

Дед Максима Галкина был принят в ряды советской армии 22 июня 1941 года, когда служил на границе с Брестом. Он прошел Сталинградскую битву, а также участвовал в освобождении Югославии. По окончанию сражений бабушке Галкина разрешили отправиться к мужу в Вену. Дед Игоря Николаева прошел всю войну и участвовал во взятии Берлина. Композитор вспоминает, что его родственник не был похож на того, кто воевал, а также казался ему тихим и не любил вспоминать о годах войны.Дедушка и бабушка Натальи Водяновой прошли всю войну, а в детстве она часто гостила у них и восхищалась трудолюбием. Супермодель вспоминает, что у близких людей всегда имелся неприкосновенный запас, а также они умели экономить.