Ким Чен ЫН поздравил Владимира Путина с 75-летием Дня Победы





В своем письме Ким Чен Ын признал, что 75 лет назад российская сторона показала собственный героизм, о котором недопустимо спорить. Он отметил, что страна выступила за будущее человечества, чтобы сохранить мир и безопасность. Послание корейского лидера процитировало ЦТАК. Глава КНДР добавил, что взаимоотношения с Россией развиваются, и выразил надежду, что такое взаимодействие продолжится.Ким Чен Ын пожелал Путину и всем жителям РФ одержать победу в рамках борьбы с пандемией коронавируса.