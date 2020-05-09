АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию ограничений

Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций по снятию ограничений, введённых ввиду распространения коронавирусной инфекции. Для оценки степени готовности к прекращению карантина стоит брать в расчет ряд факторов, включая коэффициент распространения возбудителя заболевания.
Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию ограничений

Последний вычисляется как среднее число людей, зараженных конкретным больным до отправки в режим изоляции. Для различных регионов период окончания действия карантинных мер и их длительность будут отличаться. Первый этап изменения ситуации предполагает возвращение к рабочему процессу предприятий, нацеленных на прямое обслуживание потребителя. К данной категории можно отнести представителей сферы услуг и продавцов непродовольственной группы. В то же время площадь залов для подобного рода объектов должна быть не более 400 «квадратов». При этом важно иметь специальный дополнительный вход со стороны улицы. Число людей в зале строго контролируется и не может превышать удельного показателя - 1 человек на каждый 4 «квадрата» площади.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что режим самоизоляции обязательно остаётся активным для лиц высокого риска заражения на всех этапах в процессе снятия ограничений. Это касается граждан старше 65 лет и пациентов, страдающих от хронических заболеваний. Режим рабочего процесса в удаленном режиме при условии отсутствия помех для работы предприятия важно поддерживать максимально длительный срок. В обязательном порядке продолжается ношение масок на улицах, поскольку соблюдение дистанции должно быть не менее 1,5 м. В то же время специалисты сообщают, что ограничения могут быть возвращены в любой момент. Основанием для этого становятся признаки усугубления эпидемической ситуации.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию…
Наталья Штурм продемонстрировала свои «девчачьи радости» в период…
Ким Чен ЫН поздравил Владимира Путина с 75-летием Дня…
Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь…
Кудряшов о жизни экс-возлюбленной: «Балинская живёт с моим бывшим…
Германия по ошибке "стерла" Израиль с карты…
YouTube лишил шоу Анны Седоковой монетизации из-за присутствия «запрещённого…
Родившая малыша за 2 минуты жительница Великобритании может попасть в Книгу рекордов…
Ученые: Климатические особенности регионов и температура не влияют на…
Астрономы из США пытаются разгадать тайну образования…
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
Валерия и Игорь Николаев в честь Дня Победы записали песню на стихи Вознесенского «Возложите на море…
Школьница из Екатеринбурга простояла час на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам…
Водонаева уличила Малышеву во лжи после сообщения о «практически нулевой» детской смертности от…
Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи…
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском…
Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не…
Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его…
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на…
Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на…
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит…
«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани…
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько…
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись…
Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух…
Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым…
Врачи рассказали о пользе и вреде…
«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из…
Просмотреть все новости