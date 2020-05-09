Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию ограничений





Последний вычисляется как среднее число людей, зараженных конкретным больным до отправки в режим изоляции. Для различных регионов период окончания действия карантинных мер и их длительность будут отличаться. Первый этап изменения ситуации предполагает возвращение к рабочему процессу предприятий, нацеленных на прямое обслуживание потребителя. К данной категории можно отнести представителей сферы услуг и продавцов непродовольственной группы. В то же время площадь залов для подобного рода объектов должна быть не более 400 «квадратов». При этом важно иметь специальный дополнительный вход со стороны улицы. Число людей в зале строго контролируется и не может превышать удельного показателя - 1 человек на каждый 4 «квадрата» площади.В Роспотребнадзоре предупреждают, что режим самоизоляции обязательно остаётся активным для лиц высокого риска заражения на всех этапах в процессе снятия ограничений. Это касается граждан старше 65 лет и пациентов, страдающих от хронических заболеваний. Режим рабочего процесса в удаленном режиме при условии отсутствия помех для работы предприятия важно поддерживать максимально длительный срок. В обязательном порядке продолжается ношение масок на улицах, поскольку соблюдение дистанции должно быть не менее 1,5 м. В то же время специалисты сообщают, что ограничения могут быть возвращены в любой момент. Основанием для этого становятся признаки усугубления эпидемической ситуации.