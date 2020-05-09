У экс-солиста группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина родился второй ребенок

Судя по размещенному снимку, избранница знаменитости родила ему дочь, которая появилась на свет в перинатальном центре. Изначально супруга Алексея Потехина собиралась отправиться в США и стать матерью там, однако пандемия коронавируса спутала эти планы. До этого пара уже воспитывала совместного ребенка – наследницу Марию. Весной школьнице исполнилось 10 лет. Вторая жена экс-солиста «Руки Вверх!» работает визажистом. В комментариях под публикацией коллеги и поклонники артиста принялись поздравлять семью с пополнением, а также желать малышке здоровья.Для исполнителя этот союз является вторым. Ранее он 2 года состоял в браке с танцовщицей из его группы Ириной Томиловой, однако детей у пары не было. В последнее время у Потехина сложные отношения с Сергеем Жуковым – лидером «Руки Вверх!». Сам солист ушел из коллектива в 2006 году, а позже воссоединился с бывшим коллегой для выступления на юбилейном шоу группы.