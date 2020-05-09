Наталья Штурм продемонстрировала свои «девчачьи радости» в период карантина

Чтобы хоть как-то развеяться и на время забыть о необходимости самоизоляции и пандемии в общем, Наталья Штурм решила заняться собой, а точнее – своим гардеробом. Для этого знаменитость отправилась в одно из столичных ателье, где примерила имеющиеся в наличии наряды и присмотрела ткань для новых платьев.Каждый новый образ певица фиксировала на фото, демонстрируя то блестящий топ, то розовое мини. После исполнительница хита «Школьный роман» опубликовала подборку снимков на своей странице в Instagram, попросив подписчиков помочь ей с выбором стиля и фасона будущей одежды. Поклонники с удовольствием приняли предложение Натальи Штурм и сразу же начали озвучивать, какой из нарядов делает артистку более женственной, а какой – лучше подчеркивает сексуальность.Кроме таких «девчачьих радостей», которые звезда эстрады практикует на карантине, она не забывает также и о работе. Однако в связи с невозможностью давать концерты Наталье Штурм пришлось сменить способ заработка. Теперь певица проводит консультации по видеосвязи для представителей сильного пола. По словам артистки, эти диалоги не имеют ничего общего с интим-услугами, а являются скорее «возможностью выговориться» для мужчины.