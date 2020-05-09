АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь россиян»

Марина Федункив рассказала, в чем заключается успех «Реальных пацанов». Совсем скоро на телеэкраны выйдет восьмой сезон популярного сериала.
Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь россиян»

Многосерийный проект до сих пор имеет большую армию фанатов. В нем зрители наблюдают за жизнью обычных россиян. Как сказала Марина Федункив, каждый человек может узнать себя или своего знакомого в каком-то персонаже сериала. Знаменитость отметила, что герои «Реальных пацанов» затрагивают большое количество серьезных тем, в том числе, отношения людей. В современном мире очень важно научиться понимать друг друга. По словам артистки, многие поклонники фильма уверены, что в жизни она такая же, как ее персонаж. Тем не менее это не так, о чем сообщила звезда. При этом некоторые черты характера у них похожи.

Образ «мамы Коляна» артистка выстраивала из главных черт бывшей свекрови и своей родительницы. «Реальные пацаны» - один из наиболее рейтинговых сериалов на российском ТВ. С каждым годом у него появляется все больше фанатов, которые с нетерпением ждут новых сезонов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор назвал рекомендации по снятию…
Наталья Штурм продемонстрировала свои «девчачьи радости» в период…
Ким Чен ЫН поздравил Владимира Путина с 75-летием Дня…
Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь…
Кудряшов о жизни экс-возлюбленной: «Балинская живёт с моим бывшим…
Германия по ошибке "стерла" Израиль с карты…
YouTube лишил шоу Анны Седоковой монетизации из-за присутствия «запрещённого…
Родившая малыша за 2 минуты жительница Великобритании может попасть в Книгу рекордов…
Ученые: Климатические особенности регионов и температура не влияют на…
Астрономы из США пытаются разгадать тайну образования…
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
Валерия и Игорь Николаев в честь Дня Победы записали песню на стихи Вознесенского «Возложите на море…
Школьница из Екатеринбурга простояла час на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам…
Водонаева уличила Малышеву во лжи после сообщения о «практически нулевой» детской смертности от…
Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи…
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском…
Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не…
Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его…
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на…
Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на…
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит…
«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани…
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько…
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись…
Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух…
Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым…
Врачи рассказали о пользе и вреде…
«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из…
Просмотреть все новости