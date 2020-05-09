Марина Федункив об успехе сериала «Реальные пацаны»: «Эта история про обычную жизнь россиян»





Многосерийный проект до сих пор имеет большую армию фанатов. В нем зрители наблюдают за жизнью обычных россиян. Как сказала Марина Федункив, каждый человек может узнать себя или своего знакомого в каком-то персонаже сериала. Знаменитость отметила, что герои «Реальных пацанов» затрагивают большое количество серьезных тем, в том числе, отношения людей. В современном мире очень важно научиться понимать друг друга. По словам артистки, многие поклонники фильма уверены, что в жизни она такая же, как ее персонаж. Тем не менее это не так, о чем сообщила звезда. При этом некоторые черты характера у них похожи.Образ «мамы Коляна» артистка выстраивала из главных черт бывшей свекрови и своей родительницы. «Реальные пацаны» - один из наиболее рейтинговых сериалов на российском ТВ. С каждым годом у него появляется все больше фанатов, которые с нетерпением ждут новых сезонов.