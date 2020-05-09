Кудряшов о жизни экс-возлюбленной: «Балинская живёт с моим бывшим другом»

Как считает Кудряшов, о каких-либо искренних отношениях и светлых чувствах в этом союзе речи не идет. Более того, нельзя даже сказать, что молодые люди встречаются. Участник телестройки уверен: его бывший приятель Кирилл общается с Анастасией Балинской исключительно из-за какой-то выгоды. В остальном же, это все «старая схема».По словам Алексея Кудряшова, в последний раз он виделся с бывшим другом при не самых приятных обстоятельствах. Молодой человек договорился с приятелем о встрече, но по какой-то причине опоздал на целый час. В итоге Кирилл не пустил его даже на порог, а вместо запланированной вечеринки решил провести время с экс-возлюбленной друга.Теперь участник «Дома-2» не общается ни с бывшим товарищем, ни с Балинской. Об переменах в их жизни он узнает исключительно из Instagram, но, по большей части, подвергает сомнению освещаемую девушкой «идиллию» в отношениях.