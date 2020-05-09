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Германия по ошибке "стерла" Израиль с карты мира

Германия стерла Израиль с карты мира, из-за чего стране пришлось принести официальные извинения. О произошедшем уведомляет Middle East Monitor.

Один из пользователей Twitter заметил ошибку на одной из карт MAD Германии. Глава ведомства Кристоф Грамм в The Jerusalem Post подтвердил, что произошедшее действительно имело место в годовом отчете за 2019 год, где Израиль был отмечен тем же цветом, что и Иордания. В итоге ошибку не исправили в связи с “отсутствием усердия и недостаточным контролем качества”, а политические мотивы Грамм назвал неуместными. Он отметил, что сожалеет о произошедшем, но попытки оскорбить таким образом страну не было.

Правительство Германии извинилось перед Израилем, отметив, что этого не должно было произойти в службе, которая борется с экстремизмом и антисемитизмом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:15

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