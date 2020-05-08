Валерия и Игорь Николаев в честь Дня Победы записали песню на стихи Вознесенского «Возложите на море венки»

В опубликованном Пригожиным ролике Игорь Николаев обратился к ветеранам, поздравив с 75 годовщиной Победы и рассказав о написанной музыке к песни на стихи Вознесенского. Затем в кадре появляется Валерия и также произносит тёплые слова в адрес героических победителей в Великой отечественной войне, чей подвиг навсегда останется в памяти народа. После этого звезды исполняют трогательную композицию «Возложите на море венки», посвящённую юбилейному Дню Победы.Как сообщил Пригожин, полную версию песни можно будет скачать на цифровых платформах в ночь с 8 на 9 мая. В видео, за кадром которого звучат голоса Валерии и Игоря Николаева, использовались сюжеты из военной хроники времён ВОВ и праздничных парадов на российском флоте.