Валерия и Игорь Николаев в честь Дня Победы записали песню на стихи Вознесенского «Возложите на море венки»
Отечественный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на странице в Instagram обнародовал небольшой отрывок песни «Возложите на море венки», записанной в честь Дня Победы. Композицию на стихи поэта Андрея Вознесенского исполнили Валерия и Игорь Николаев.
В опубликованном Пригожиным ролике Игорь Николаев обратился к ветеранам, поздравив с 75 годовщиной Победы и рассказав о написанной музыке к песни на стихи Вознесенского. Затем в кадре появляется Валерия и также произносит тёплые слова в адрес героических победителей в Великой отечественной войне, чей подвиг навсегда останется в памяти народа. После этого звезды исполняют трогательную композицию «Возложите на море венки», посвящённую юбилейному Дню Победы.
Как сообщил Пригожин, полную версию песни можно будет скачать на цифровых платформах в ночь с 8 на 9 мая. В видео, за кадром которого звучат голоса Валерии и Игоря Николаева, использовались сюжеты из военной хроники времён ВОВ и праздничных парадов на российском флоте.
В опубликованном Пригожиным ролике Игорь Николаев обратился к ветеранам, поздравив с 75 годовщиной Победы и рассказав о написанной музыке к песни на стихи Вознесенского. Затем в кадре появляется Валерия и также произносит тёплые слова в адрес героических победителей в Великой отечественной войне, чей подвиг навсегда останется в памяти народа. После этого звезды исполняют трогательную композицию «Возложите на море венки», посвящённую юбилейному Дню Победы.
Как сообщил Пригожин, полную версию песни можно будет скачать на цифровых платформах в ночь с 8 на 9 мая. В видео, за кадром которого звучат голоса Валерии и Игоря Николаева, использовались сюжеты из военной хроники времён ВОВ и праздничных парадов на российском флоте.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Вчера, 23:00