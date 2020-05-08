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Школьница из Екатеринбурга простояла час на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам ВОВ

Екатеринбургская школьница час простояла на гвоздях, таким образом отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны. К тому, чтобы установить рекорд в честь ветеранов, 11-летняя девочка готовилась три месяца.

По словам матери рекордсменки, до этого года она никогда не практиковала стояние на гвоздях. Однако после того, как девочка услышала о всех тяготах и лишениях, которые пережили ее предки во время Великой Отечественной войны, решила именно таким способом почтить их подвиг.

Так как в 2020-м отмечается 75 годовщина со дня победы над нацизмом, екатеринбургская школьница захотела простоять на гвоздях 75 минут. Тренировки заняли у школьницы три месяца. В результате она смогла провести в стойке даже больше времени, чем планировала.

Мать отметила, что ее дочь простояла на острых гвоздях на две минуты дольше, находясь под впечатлением от песни «День победы». Рекорд девочки был официально учтен и внесен в реестр Международного агентства Мировых и Национальных рекордов INTERRECORD.

Недоброжелатели уже успели обвинить родителей рекордсменки в попытке хайпа, но родительница резко опровергла подобный посыл действа. По словам горожанки, единственное, что двигало ребенком – желание отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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