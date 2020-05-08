Школьница из Екатеринбурга простояла час на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам ВОВ





По словам матери рекордсменки, до этого года она никогда не практиковала стояние на гвоздях. Однако после того, как девочка услышала о всех тяготах и лишениях, которые пережили ее предки во время Великой Отечественной войны, решила именно таким способом почтить их подвиг.Так как в 2020-м отмечается 75 годовщина со дня победы над нацизмом, екатеринбургская школьница захотела простоять на гвоздях 75 минут. Тренировки заняли у школьницы три месяца. В результате она смогла провести в стойке даже больше времени, чем планировала.Мать отметила, что ее дочь простояла на острых гвоздях на две минуты дольше, находясь под впечатлением от песни «День победы». Рекорд девочки был официально учтен и внесен в реестр Международного агентства Мировых и Национальных рекордов INTERRECORD.Недоброжелатели уже успели обвинить родителей рекордсменки в попытке хайпа, но родительница резко опровергла подобный посыл действа. По словам горожанки, единственное, что двигало ребенком – желание отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.