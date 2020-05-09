YouTube лишил шоу Анны Седоковой монетизации из-за присутствия «запрещённого контента»





Гостем последнего выпуска YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69» стал певец Шура, рассказывавший о творчестве, приобретении недвижимости, перенесённых операциях и победе над раком. В целом каких-либо «особенных» тем в эфире не обсуждалось, однако позже Седокова рассказала, что по ряду причин алгоритм видеохостинга счёл её контент «запрещённым». Из-за оголённого плеча не смогла пройти модерацию заставка шоу. Также нарушение нашли и в самом названии программы, лишив монетизации.Несмотря на то, что у Седоковой вышел уже не первый выпуск, только сейчас она узнала, что YouTube не поддерживает цифру 69. Она считается на сайте запрещённой из-за аналогии с одноимённой позой в сексе. Седокова крайне разочарована бесполезно проделанной работой, заявив, что весь мир вокруг «лицемерный» и в нём никому нельзя самовыражаться из-за рамок и ограничений.