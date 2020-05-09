YouTube лишил шоу Анны Седоковой монетизации из-за присутствия «запрещённого контента»
Известная поп-исполнительница и киноактриса Анна Седокова не так давно занялась собственным шоу на видеохостинге YouTube. На странице в Instagram певица пожаловалась, что последний выпуск программы сайт не монетизировал, так как был обнаружен «запрещённый контент».
Гостем последнего выпуска YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69» стал певец Шура, рассказывавший о творчестве, приобретении недвижимости, перенесённых операциях и победе над раком. В целом каких-либо «особенных» тем в эфире не обсуждалось, однако позже Седокова рассказала, что по ряду причин алгоритм видеохостинга счёл её контент «запрещённым». Из-за оголённого плеча не смогла пройти модерацию заставка шоу. Также нарушение нашли и в самом названии программы, лишив монетизации.
Несмотря на то, что у Седоковой вышел уже не первый выпуск, только сейчас она узнала, что YouTube не поддерживает цифру 69. Она считается на сайте запрещённой из-за аналогии с одноимённой позой в сексе. Седокова крайне разочарована бесполезно проделанной работой, заявив, что весь мир вокруг «лицемерный» и в нём никому нельзя самовыражаться из-за рамок и ограничений.
Гостем последнего выпуска YouTube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69» стал певец Шура, рассказывавший о творчестве, приобретении недвижимости, перенесённых операциях и победе над раком. В целом каких-либо «особенных» тем в эфире не обсуждалось, однако позже Седокова рассказала, что по ряду причин алгоритм видеохостинга счёл её контент «запрещённым». Из-за оголённого плеча не смогла пройти модерацию заставка шоу. Также нарушение нашли и в самом названии программы, лишив монетизации.
Несмотря на то, что у Седоковой вышел уже не первый выпуск, только сейчас она узнала, что YouTube не поддерживает цифру 69. Она считается на сайте запрещённой из-за аналогии с одноимённой позой в сексе. Седокова крайне разочарована бесполезно проделанной работой, заявив, что весь мир вокруг «лицемерный» и в нём никому нельзя самовыражаться из-за рамок и ограничений.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00