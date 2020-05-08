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Водонаева уличила Малышеву во лжи после сообщения о «практически нулевой» детской смертности от коронавируса

Алена Водонаева уличила Елену Малышеву во лжи по поводу «практически нулевой» детской смертности от коронавируса. По словам экс-участницы «Дома-2», статистические данные противоречат высказываниям ведущей «Жить здорово!».

Не так давно доктор медицинских наук Елена Малышева сделала неоднозначное заявление по поводу пандемии COVID-19 и тех, кто чаще всего становится жертвами этого заболевания. Теледоктор заявила, что «вирус – чудо чудесное», которое совершенно не опасно для детей. Они, по словам знаменитости, коронавирусом вообще крайне редко болеют, и уж тем более не попадают из-за него в реанимации и не умирают от осложнений.

Это высказывание пришлось не по нраву многим, в том числе и Алене Водонаевой. Телеведущая раскритиковала коллегу за резонансное заявление, не подтвержденное никакими научными фактами и статистическими данными. По словам экс-участницы «Дома-2», исходя из предоставленной Минздравом информации, к 1 мая от осложнений коронавируса скончались двое детей. 11 малышей находятся на данный момент в больницах в тяжелом состоянии.

То, что Елена Малышева утверждает об ином положении дел, вызвало у Водонаевой крайне негативные эмоции. Автор книги «Голая» заметила, что крайне несправедливо оставлять такие заявления медийных персон безнаказанными, когда любой фейк из уст рядовых граждан чреват штрафом.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:00

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