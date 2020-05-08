Водонаева уличила Малышеву во лжи после сообщения о «практически нулевой» детской смертности от коронавируса
Алена Водонаева уличила Елену Малышеву во лжи по поводу «практически нулевой» детской смертности от коронавируса. По словам экс-участницы «Дома-2», статистические данные противоречат высказываниям ведущей «Жить здорово!».
Не так давно доктор медицинских наук Елена Малышева сделала неоднозначное заявление по поводу пандемии COVID-19 и тех, кто чаще всего становится жертвами этого заболевания. Теледоктор заявила, что «вирус – чудо чудесное», которое совершенно не опасно для детей. Они, по словам знаменитости, коронавирусом вообще крайне редко болеют, и уж тем более не попадают из-за него в реанимации и не умирают от осложнений.
Это высказывание пришлось не по нраву многим, в том числе и Алене Водонаевой. Телеведущая раскритиковала коллегу за резонансное заявление, не подтвержденное никакими научными фактами и статистическими данными. По словам экс-участницы «Дома-2», исходя из предоставленной Минздравом информации, к 1 мая от осложнений коронавируса скончались двое детей. 11 малышей находятся на данный момент в больницах в тяжелом состоянии.
То, что Елена Малышева утверждает об ином положении дел, вызвало у Водонаевой крайне негативные эмоции. Автор книги «Голая» заметила, что крайне несправедливо оставлять такие заявления медийных персон безнаказанными, когда любой фейк из уст рядовых граждан чреват штрафом.
Не так давно доктор медицинских наук Елена Малышева сделала неоднозначное заявление по поводу пандемии COVID-19 и тех, кто чаще всего становится жертвами этого заболевания. Теледоктор заявила, что «вирус – чудо чудесное», которое совершенно не опасно для детей. Они, по словам знаменитости, коронавирусом вообще крайне редко болеют, и уж тем более не попадают из-за него в реанимации и не умирают от осложнений.
Это высказывание пришлось не по нраву многим, в том числе и Алене Водонаевой. Телеведущая раскритиковала коллегу за резонансное заявление, не подтвержденное никакими научными фактами и статистическими данными. По словам экс-участницы «Дома-2», исходя из предоставленной Минздравом информации, к 1 мая от осложнений коронавируса скончались двое детей. 11 малышей находятся на данный момент в больницах в тяжелом состоянии.
То, что Елена Малышева утверждает об ином положении дел, вызвало у Водонаевой крайне негативные эмоции. Автор книги «Голая» заметила, что крайне несправедливо оставлять такие заявления медийных персон безнаказанными, когда любой фейк из уст рядовых граждан чреват штрафом.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:00