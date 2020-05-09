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Родившая малыша за 2 минуты жительница Великобритании может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

В начале марта этого года 29-летняя жительница Великобритании родила здоровую доношенную дочь всего за 2 минуты. Уникальная роженица может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, так как роды, считающиеся на сегодняшний день самыми «скоростными», заняли чуть более 5 минут.
Родившая малыша за 2 минуты жительница Великобритании может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее рекордсменка уже испытала радость материнства, но рождение первого ребёнка было длительным и сложным. Поэтому и в этот раз британка готовилась к чему-то подобному и в положенный срок пришла в клинику для индуцирования родов. Однако медики не успели ничего сделать, а сама женщина даже не поняла, что дочь уже появилась на свет. Весь процесс с единственной схваткой занял ровно 2 минуты. Роженица считает, что скоростным родам могла способствовать прогулка с супругом перед визитом в больницу.

Новорожденная девочка появилась на свет с весом 3,1 кг, а быстрые роды абсолютно не отразились на её здоровье. Родители малышки планируют попасть в Книгу рекордов Гиннесса и уже подали заявку, чтобы результат был зафиксирован.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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