Родившая малыша за 2 минуты жительница Великобритании может попасть в Книгу рекордов Гиннесса





Ранее рекордсменка уже испытала радость материнства, но рождение первого ребёнка было длительным и сложным. Поэтому и в этот раз британка готовилась к чему-то подобному и в положенный срок пришла в клинику для индуцирования родов. Однако медики не успели ничего сделать, а сама женщина даже не поняла, что дочь уже появилась на свет. Весь процесс с единственной схваткой занял ровно 2 минуты. Роженица считает, что скоростным родам могла способствовать прогулка с супругом перед визитом в больницу.Новорожденная девочка появилась на свет с весом 3,1 кг, а быстрые роды абсолютно не отразились на её здоровье. Родители малышки планируют попасть в Книгу рекордов Гиннесса и уже подали заявку, чтобы результат был зафиксирован.