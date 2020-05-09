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Ученые: Климатические особенности регионов и температура не влияют на COVID-19

Ученые опубликовали в научном издании Canadian Medical Association Journal результаты исследований, которые говорят о том, что температура и климатические особенности не влияют на распространение COVID-19. Кроме этого специалисты рассматривали такие факторы как влажность, широта региона, социальная дистанция между жителями и ограничение массовых мероприятий.

Ученые: Климатические особенности регионов и температура не влияют на COVID-19


Исследование распространилось на 144 региона, однако Иран, КНР, Южную Корею и Италию исключили, так как коронавирус там или достигал пика, или ослабевал. Оказалось, что существует слабая взаимосвязь между снижением передачи COVID-19 и показателями влажности, а также между температурным режимом и широтой региона проживания. Ученые пришли к выводам, что жаркие климатические условия никак не сказываются на пандемии. Поэтому ожидать, что летом заболевание исчезнет, не стоит.

По словам профессора Дионна Гезинка, одного из авторов исследования, более эффективными оказываются меры общественного здравоохранения.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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