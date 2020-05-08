Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи ветеранам

По мнению части фолловеров звезды эстрады, помнить о героях и помогать им стоит не только в канун праздника. Подобные же показательные визиты к пожилым людям, учитывая ситуацию с коронавирусом, могут принести больше вреда, чем пользы тем, кто находится в группе риска.Даже учитывая , что в опубликованных Ольгой Бузовой роликах видны ее защитный костюм и закрывающий лицо экран, это не убедило хейтеров в безопасности предприятия. Кроме того, видео с вручением ветеранам подарков показалось пользователям Сети наигранным.Однако были и те, кто поблагодари Бузову за ее участие в судьбе героев Великой Отечественной войны. По мнению поклонников артистки, пенсионерам сейчас очень кстати ее помощь в виде продуктовых наборов. Кроме того, ветераны, судя по опубликованным в Instagram певицы записям, были рады визиту съемочной группы и проявлению внимания к их жизни.