Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи ветеранам
Не всем фанатами певицы ее благотворительность в честь 9-го мая показалась проявлением доброты и заботы. Многие подписчики Ольги Бузовой обвинили ее пиаре на помощи ветеранам.
По мнению части фолловеров звезды эстрады, помнить о героях и помогать им стоит не только в канун праздника. Подобные же показательные визиты к пожилым людям, учитывая ситуацию с коронавирусом, могут принести больше вреда, чем пользы тем, кто находится в группе риска.
Даже учитывая , что в опубликованных Ольгой Бузовой роликах видны ее защитный костюм и закрывающий лицо экран, это не убедило хейтеров в безопасности предприятия. Кроме того, видео с вручением ветеранам подарков показалось пользователям Сети наигранным.
Однако были и те, кто поблагодари Бузову за ее участие в судьбе героев Великой Отечественной войны. По мнению поклонников артистки, пенсионерам сейчас очень кстати ее помощь в виде продуктовых наборов. Кроме того, ветераны, судя по опубликованным в Instagram певицы записям, были рады визиту съемочной группы и проявлению внимания к их жизни.
По мнению части фолловеров звезды эстрады, помнить о героях и помогать им стоит не только в канун праздника. Подобные же показательные визиты к пожилым людям, учитывая ситуацию с коронавирусом, могут принести больше вреда, чем пользы тем, кто находится в группе риска.
Даже учитывая , что в опубликованных Ольгой Бузовой роликах видны ее защитный костюм и закрывающий лицо экран, это не убедило хейтеров в безопасности предприятия. Кроме того, видео с вручением ветеранам подарков показалось пользователям Сети наигранным.
Однако были и те, кто поблагодари Бузову за ее участие в судьбе героев Великой Отечественной войны. По мнению поклонников артистки, пенсионерам сейчас очень кстати ее помощь в виде продуктовых наборов. Кроме того, ветераны, судя по опубликованным в Instagram певицы записям, были рады визиту съемочной группы и проявлению внимания к их жизни.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:53