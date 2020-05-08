Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не часто»





Константин Меладзе до брака с Верой Брежневой был женат и воспитывал с супругой троих детей – дочерей Алису и Лию, сына Валерия. После расставания продюсера с женой многие считали виновной в этом его подопечную и новую возлюбленную. Именно поэтому некоторых фанатов удивило фото Инги Меладзе с Брежневой, так как «по идее» молодая особа должна была не общаться, а конфликтовать с «разлучницей». Тогда дочь певца никак не отреагировала на разговоры, а недавно всё же решила прояснить ситуацию.Инга Меладзе говорит, что никаких разногласий между ней и Верой Брежневой нет, а сложившиеся отношения с новой женой дяди – нейтральные. Есть простое общение, но не слишком частое из-за путешествий, переездов и перелётов.