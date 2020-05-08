АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском метро

Первый концерт Льва Лещенко после победы над COVID-19 будет приурочен к 9 мая. Состоится он в московском метро и будет транслироваться всеми ведущими телеканалами России.
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском метро

Песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко давно стала символом весеннего праздника. Она традиционно звучит на каждом мероприятии, приуроченном к 9 мая. В этом году, в связи с мерами предосторожности, принимаемыми государством с целью не допустить распространения пандемии коронавируса, услышать ее можно будет только по радио или телевидению.

Хоть празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с событиями в мире и не будет таким масштабным, как планировалось ранее, но и полностью от него не отказались. Поэтому возможность услышать классическую композицию в исполнении Лещенко россияне смогут. 78-летний артист исполнит «День Победы» в московском метро, а ведущие телеканалы будут транслировать его начиная с 10:30 утра 9 мая.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи…
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском…
Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не…
Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его…
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на…
Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на…
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит…
«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани…
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько…
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись…
Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух…
Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым…
Врачи рассказали о пользе и вреде…
«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из…
Анастасия Винокур: «Вся балетная одежда осталась в раздевалке Большого театра, дома – только…
«Жду, когда закончится карантин»: Леша Безус соскучился за двухлетней…
Ученые обнаружили в Китае неизвестного науке гигантского…
Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд…
После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy…
Бренд Fashion Nova выпустил бикини, которое не прикрывает интимные…
Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно…
"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные…
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом…
«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на…
Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на…
В Москве возложением цветов почтили память композитора…
Товары бренда «Армия России» начали продаваться на…
Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в…
Просмотреть все новости