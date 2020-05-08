Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском метро
Первый концерт Льва Лещенко после победы над COVID-19 будет приурочен к 9 мая. Состоится он в московском метро и будет транслироваться всеми ведущими телеканалами России.
Песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко давно стала символом весеннего праздника. Она традиционно звучит на каждом мероприятии, приуроченном к 9 мая. В этом году, в связи с мерами предосторожности, принимаемыми государством с целью не допустить распространения пандемии коронавируса, услышать ее можно будет только по радио или телевидению.
Хоть празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с событиями в мире и не будет таким масштабным, как планировалось ранее, но и полностью от него не отказались. Поэтому возможность услышать классическую композицию в исполнении Лещенко россияне смогут. 78-летний артист исполнит «День Победы» в московском метро, а ведущие телеканалы будут транслировать его начиная с 10:30 утра 9 мая.
Песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко давно стала символом весеннего праздника. Она традиционно звучит на каждом мероприятии, приуроченном к 9 мая. В этом году, в связи с мерами предосторожности, принимаемыми государством с целью не допустить распространения пандемии коронавируса, услышать ее можно будет только по радио или телевидению.
Хоть празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с событиями в мире и не будет таким масштабным, как планировалось ранее, но и полностью от него не отказались. Поэтому возможность услышать классическую композицию в исполнении Лещенко россияне смогут. 78-летний артист исполнит «День Победы» в московском метро, а ведущие телеканалы будут транслировать его начиная с 10:30 утра 9 мая.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:46