Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском метро

Песня «День победы» в исполнении Льва Лещенко давно стала символом весеннего праздника. Она традиционно звучит на каждом мероприятии, приуроченном к 9 мая. В этом году, в связи с мерами предосторожности, принимаемыми государством с целью не допустить распространения пандемии коронавируса, услышать ее можно будет только по радио или телевидению.Хоть празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в связи с событиями в мире и не будет таким масштабным, как планировалось ранее, но и полностью от него не отказались. Поэтому возможность услышать классическую композицию в исполнении Лещенко россияне смогут. 78-летний артист исполнит «День Победы» в московском метро, а ведущие телеканалы будут транслировать его начиная с 10:30 утра 9 мая.