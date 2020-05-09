Астрономы из США пытаются разгадать тайну образования планетозималей





Астрономы из США в лабораторных условиях воссоздали магму, которую планетозимали могли произвести во времена младенчества Солнечной системы. По словам профессора геологии Шpoка Tимoти Гроува, существование магмы в метеоритах доказано физически. Ученый вместе со своим коллегой Maкcом Koллинeтом решил использовать в этом вопросе новый подход. В процессе исследования специалисты поняли, что производимые сплавы оказывают влияние на планетарные строительные блоки. Это связано с происхождением aхондритных метеоритов, которые называются эвкритами. По словам астрономов, они произошли из Весты, которая представляет собой второе по величине тело в Поясе астероидов. Она была сделана из аналогичного типа базальтовой породы. Однако при проведении эксперимента оказалось, что в космических объектах ранние сплавы были совсем другими.В результате ученые получили новый материал, богатый на щелочь гранит. Он напоминал светлую композицию с кремнеземами, которую обычно используют на кухонных столешницах.