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Астрономы из США пытаются разгадать тайну образования планетозималей

Ученые, которые работают в Массачусетском технологическом институте, пытаются разгадать тайну образования планетозималей. Эти планеты-зародыша образовались из слипшейся пыли после того, как взорвалась Солнечная туманность.

Астрономы из США пытаются разгадать тайну образования планетозималей


Астрономы из США в лабораторных условиях воссоздали магму, которую планетозимали могли произвести во времена младенчества Солнечной системы. По словам профессора геологии Шpoка Tимoти Гроува, существование магмы в метеоритах доказано физически. Ученый вместе со своим коллегой Maкcом Koллинeтом решил использовать в этом вопросе новый подход. В процессе исследования специалисты поняли, что производимые сплавы оказывают влияние на планетарные строительные блоки. Это связано с происхождением aхондритных метеоритов, которые называются эвкритами. По словам астрономов, они произошли из Весты, которая представляет собой второе по величине тело в Поясе астероидов. Она была сделана из аналогичного типа базальтовой породы. Однако при проведении эксперимента оказалось, что в космических объектах ранние сплавы были совсем другими.

В результате ученые получили новый материал, богатый на щелочь гранит. Он напоминал светлую композицию с кремнеземами, которую обычно используют на кухонных столешницах.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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