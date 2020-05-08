Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на паузу»

Алена Рапунцель решила, что не готова к стремительному развитию романа с Максимом Колесниковым. Девушка вызвала бойфренда на откровенный разговор и объяснила свою позицию в отношении их союза и своих желаний. По словам молодой матери, ей не судьба «построить любовь» на проекте, ведь всем выгоднее видеть девушку в роли одиночки.Кроме того, и самой Рапунцель комфортно одной. Участница «Дома-2» призналась, что смирилась со своей участью и устала сопротивляться обстоятельствам. При этом девушка желает своему возлюбленному добра и желает найти свою половинку на телестройке.Однако Максим Колесников не намерен идти на поводу у сиюминутных желаний своей девушки и не собирается так просто сдаваться. Он признался, что ранее Алена Рапунцель сама мотивировала его не обращать внимание на всеобщее мнение и строить отношения только с оглядкой на партнера. Именно так молодой человек и собирается поступить, доказав возлюбленной возможность создать крепкую пару на шоу.