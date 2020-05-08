АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на паузу»

Алена Рапунцель предложила Максиму Колесникову «поставить их роман на паузу», так как ей комфортнее одной. Кроме того, по словам участницы «Дома-2», такое положение вещей устраивает и ее коллег по телестройке.
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на паузу»

Алена Рапунцель решила, что не готова к стремительному развитию романа с Максимом Колесниковым. Девушка вызвала бойфренда на откровенный разговор и объяснила свою позицию в отношении их союза и своих желаний. По словам молодой матери, ей не судьба «построить любовь» на проекте, ведь всем выгоднее видеть девушку в роли одиночки.

Кроме того, и самой Рапунцель комфортно одной. Участница «Дома-2» призналась, что смирилась со своей участью и устала сопротивляться обстоятельствам. При этом девушка желает своему возлюбленному добра и желает найти свою половинку на телестройке.

Однако Максим Колесников не намерен идти на поводу у сиюминутных желаний своей девушки и не собирается так просто сдаваться. Он признался, что ранее Алена Рапунцель сама мотивировала его не обращать внимание на всеобщее мнение и строить отношения только с оглядкой на партнера. Именно так молодой человек и собирается поступить, доказав возлюбленной возможность создать крепкую пару на шоу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи…
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском…
Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не…
Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его…
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на…
Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на…
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит…
«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани…
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько…
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись…
Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух…
Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым…
Врачи рассказали о пользе и вреде…
«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из…
Анастасия Винокур: «Вся балетная одежда осталась в раздевалке Большого театра, дома – только…
«Жду, когда закончится карантин»: Леша Безус соскучился за двухлетней…
Ученые обнаружили в Китае неизвестного науке гигантского…
Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд…
После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy…
Бренд Fashion Nova выпустил бикини, которое не прикрывает интимные…
Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно…
"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные…
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом…
«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на…
Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на…
В Москве возложением цветов почтили память композитора…
Товары бренда «Армия России» начали продаваться на…
Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в…
Просмотреть все новости