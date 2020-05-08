Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его природу»





Камалов не имеет сомнения относительно мутации коронавируса, потому что в определённых регионах он был одним, но по мере распространения меняется. Вследствие этого учёные пока не имеют возможности полностью определить и изучить природу COVID-19. У специалистов на данный момент нет полной ясности по поводу «поведения» вируса и очень сложно угадать, как он себя поведёт у очередного пациента, констатировал академик РАН.Вследствие того, что динамика у инфицированных разная Армаис Камалов и коллеги подходят к лечению инфицированных индивидуально, отходя от использовавшейся ранее стереотипной терапии. Доктор призвал людей не поддаваться паническим настроениям, обязательно соблюдать все рекомендованные меры безопасности и не подвергать психику стрессам, так как от её состояния зависит иммунная система, пишет интернет-портал «360˚».