«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит Агутина
Кристина Асмус показала поклонникам сумасшедшие танцы под хит Леонида Агутина «Хоп хей, ла ла лэй». При этом еще более странным нежели движения артистки, оказался ее образ: купальник, шуба и накладной живот.
Заводное видео удивило и развеселило поклонников звезды «Текста», но также вызвало и некоторое недоумение. Часть фолловеров Асмус решили, что их любимица действительно ждет ребенка и принялись выпытывать, на каком та сроке. Другие же поняли: перформанс артистки стал своеобразной рекламой нового эпизода сериала «Безумие». В этом «смелом и жестком» проекте, как его охарактеризовала сама знаменитость, она играет беременную.
Кроме того, нашлись также фанаты Асмус, начавшие подшучивать над актрисой по поводу «карантинного» живота и «сумасшествия из-за самоизоляции». Это было вполне ожидаемой реакцией публики, так как ранее супруга Гарика Харламова жаловалась на наличие «проблемы ночного обжорства». По словам звезды кино, она ест много сладкого и калорийного в течение дня, а ее последняя трапеза перед сном вообще состоит из двойной порции «вкусненького». При этом часто ужин имеет место быть в час ночи, или даже в три.
Кристина Асмус уверена, что после подобной самоизоляции ей потребуется еще одна дополнительная – «изоляция от холодильника». Хотя по видео в купальнике и шубе и не скажешь, что у актрисы есть проблемы с лишним весом, но ее собственным заявлениям – карантин поспособствовал прибавлению нескольких кило.
Заводное видео удивило и развеселило поклонников звезды «Текста», но также вызвало и некоторое недоумение. Часть фолловеров Асмус решили, что их любимица действительно ждет ребенка и принялись выпытывать, на каком та сроке. Другие же поняли: перформанс артистки стал своеобразной рекламой нового эпизода сериала «Безумие». В этом «смелом и жестком» проекте, как его охарактеризовала сама знаменитость, она играет беременную.
Кроме того, нашлись также фанаты Асмус, начавшие подшучивать над актрисой по поводу «карантинного» живота и «сумасшествия из-за самоизоляции». Это было вполне ожидаемой реакцией публики, так как ранее супруга Гарика Харламова жаловалась на наличие «проблемы ночного обжорства». По словам звезды кино, она ест много сладкого и калорийного в течение дня, а ее последняя трапеза перед сном вообще состоит из двойной порции «вкусненького». При этом часто ужин имеет место быть в час ночи, или даже в три.
Кристина Асмус уверена, что после подобной самоизоляции ей потребуется еще одна дополнительная – «изоляция от холодильника». Хотя по видео в купальнике и шубе и не скажешь, что у актрисы есть проблемы с лишним весом, но ее собственным заявлениям – карантин поспособствовал прибавлению нескольких кило.
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:09