«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит Агутина

Заводное видео удивило и развеселило поклонников звезды «Текста», но также вызвало и некоторое недоумение. Часть фолловеров Асмус решили, что их любимица действительно ждет ребенка и принялись выпытывать, на каком та сроке. Другие же поняли: перформанс артистки стал своеобразной рекламой нового эпизода сериала «Безумие». В этом «смелом и жестком» проекте, как его охарактеризовала сама знаменитость, она играет беременную.Кроме того, нашлись также фанаты Асмус, начавшие подшучивать над актрисой по поводу «карантинного» живота и «сумасшествия из-за самоизоляции». Это было вполне ожидаемой реакцией публики, так как ранее супруга Гарика Харламова жаловалась на наличие «проблемы ночного обжорства». По словам звезды кино, она ест много сладкого и калорийного в течение дня, а ее последняя трапеза перед сном вообще состоит из двойной порции «вкусненького». При этом часто ужин имеет место быть в час ночи, или даже в три.Кристина Асмус уверена, что после подобной самоизоляции ей потребуется еще одна дополнительная – «изоляция от холодильника». Хотя по видео в купальнике и шубе и не скажешь, что у актрисы есть проблемы с лишним весом, но ее собственным заявлениям – карантин поспособствовал прибавлению нескольких кило.