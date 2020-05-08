АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит Агутина

Кристина Асмус показала поклонникам сумасшедшие танцы под хит Леонида Агутина «Хоп хей, ла ла лэй». При этом еще более странным нежели движения артистки, оказался ее образ: купальник, шуба и накладной живот.
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит Агутина

Заводное видео удивило и развеселило поклонников звезды «Текста», но также вызвало и некоторое недоумение. Часть фолловеров Асмус решили, что их любимица действительно ждет ребенка и принялись выпытывать, на каком та сроке. Другие же поняли: перформанс артистки стал своеобразной рекламой нового эпизода сериала «Безумие». В этом «смелом и жестком» проекте, как его охарактеризовала сама знаменитость, она играет беременную.

Кроме того, нашлись также фанаты Асмус, начавшие подшучивать над актрисой по поводу «карантинного» живота и «сумасшествия из-за самоизоляции». Это было вполне ожидаемой реакцией публики, так как ранее супруга Гарика Харламова жаловалась на наличие «проблемы ночного обжорства». По словам звезды кино, она ест много сладкого и калорийного в течение дня, а ее последняя трапеза перед сном вообще состоит из двойной порции «вкусненького». При этом часто ужин имеет место быть в час ночи, или даже в три.

Кристина Асмус уверена, что после подобной самоизоляции ей потребуется еще одна дополнительная – «изоляция от холодильника». Хотя по видео в купальнике и шубе и не скажешь, что у актрисы есть проблемы с лишним весом, но ее собственным заявлениям – карантин поспособствовал прибавлению нескольких кило.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обвинили Ольгу Бузову в пиаре на помощи…
Первый концерт Лещенко после победы над COVID-19 состоится в московском…
Дочь Валерия Меладзе Инга об отношениях с Брежневой: «Мы нормально общаемся, но видимся не…
Академик РАН Армаис Камалов: «Мутации коронавируса пока не позволяют изучить его…
Алена Рапунцель предложила Колесникову «поставить их роман на…
Google Lens получил функцию копирования рукописного текста с телефона на…
«Кристина – это огонь!»: Асмус показала "сумасшедшие" танцы под хит…
«Она меня заблокировала»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались на грани…
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько…
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись…
Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух…
Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым…
Врачи рассказали о пользе и вреде…
«Я молчала 30 лет!»: Катя Лель обратилась к поклонникам с призывом выйти из…
Анастасия Винокур: «Вся балетная одежда осталась в раздевалке Большого театра, дома – только…
«Жду, когда закончится карантин»: Леша Безус соскучился за двухлетней…
Ученые обнаружили в Китае неизвестного науке гигантского…
Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд…
После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy…
Бренд Fashion Nova выпустил бикини, которое не прикрывает интимные…
Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно…
"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные…
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом…
«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на…
Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на…
В Москве возложением цветов почтили память композитора…
Товары бренда «Армия России» начали продаваться на…
Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в…
Просмотреть все новости