Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько дней





Согласно данным Роспотребнадзора, инфекция не исчезает вместе со смертью человека. В тканях трупа COVID-19 сохраняется в течение нескольких дней. Поэтому, во время похорон необходимо соблюдать максимальную осторожность.О том, что в мире вспышка коронавируса, стало известно 11 марта. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, на планете COVID-19 заразились свыше 3,6 миллионов человек. Коронавирусная инфекция забрала жизни более 250 тысяч пациентов.