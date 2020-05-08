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Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько дней

В Telegram-канале портала «Стопкоронавирус.рф» появилась информация со ссылкой на Роспотребнадзор о том, что во время похорон пациента с COVID-19 необходимо избегать тактильных контактом с покойным. Дело в том, что коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько дней.

Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего несколько дней


Согласно данным Роспотребнадзора, инфекция не исчезает вместе со смертью человека. В тканях трупа COVID-19 сохраняется в течение нескольких дней. Поэтому, во время похорон необходимо соблюдать максимальную осторожность.

О том, что в мире вспышка коронавируса, стало известно 11 марта. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, на планете COVID-19 заразились свыше 3,6 миллионов человек. Коронавирусная инфекция забрала жизни более 250 тысяч пациентов.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:03

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