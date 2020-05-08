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Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись котом

Анастасия Волочкова нашла еще один способ удивить своих поклонников и отвлечь их мысли от темы коронавируса. Им оказалась прогулка по улице в нижнем белье, прикрывшись котом, которую звезда балета запечатлела на видео.
Анастасия Волочкова прогулялась по улице в нижнем белье, прикрывшись котом

Анастасия Волочкова, которая и до карантина часто удивляла общественность своим экстравагантным поведением, во время самоизоляции стала еще более раскованной. Теперь артистка регулярно публикует в Instagram-аккаунте фото и видео того, как она развлекается, будучи дома.

Так недавно балерина демонстрировала странные танцы, закончившиеся швырянием парика в сторону оператора, а позже разместила на своей странице видео с новогодней елкой. Знаменитость украсила дерево, стоящее в ее саду и призналась, что решила немного не ко времени отметить зимний праздник, а также поздравила подписчиков «с новым наступающим счастьем».

В новой публикации Волочкова решила предстать перед фолловерами в откровенном образе. Звезда балета вышла на улицу в нижнем белье и расстегнутом легком халатике, прикрывшись котом. В таком виде артистка записала видеообращение к поклонникам, в котором похвасталась шикарным букетом, приехавшим к ней из Лобно, где ранее знаменитость ставила шоу «Балерина в зазеркалье цирка».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:55

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