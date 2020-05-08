Житель Великобритании смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух инсультов





Изначально мужчина поступил в больницу с коронавирусом, но в процессе лечения возник ряд сложностей. У пациента дважды фиксировали остановку сердцу, затем выявили сепсис и два раза у него случался инсульт. Медики не могли дать положительных прогнозов на выздоровление, так как состояние инфицированного было тяжелым. Он почти месяц был подключен в аппарату ИВЛ, находясь в искусственной коме.Несмотря на все возникавшие на пути к выздоровлению сложности пациента всё же удалось спасти и он быстрыми темпами начал идти на поправку. Недавно британца, перенёсшего коронавирус с осложнениями, выписали из клиники. Мужчину аплодисментами провожал весь персонал медучреждения.