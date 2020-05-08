Врачи рассказали о пользе и вреде гирудотерапии





На протяжении длительного времени считалось, что пиявки способны вылечить серьезные болезни сердца и легких, а также устранить последствия отравлений. Однако после проведения научных исследований ученые начали сомневаться в том, что гирудотерапия действительно полезна. Оказалось, что в лечебных пиявках содержатся бактерии, которые при попадании в организм пациента могут спровоцировать расстройство желудка или слизистые патологии. Кроме этого, пиявки способны перенести заболевания от больных людей и животных, если при укусе у них на челюстях останется кровь. Также у некоторых больных после сеанса гирудотерапии возникает раздражение на коже, а раны заживают слишком долго.Ученые настаивают на том, что к лечению пиявками необходимо подходить осторожно и прибегать только в том случае, если традиционная медицина бессильна.