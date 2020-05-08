Светлана Сурганова на год берёт творческую паузу и займётся новым проектом
Российская певица и автор песен Светлана Сурганова в одном из недавних интервью заявила, что намерена на год взять творческую паузу. В это время она планирует заняться новым проектом – арт-пространством «Пушкинрядом», куда одной из первых хочет пригласить 85-летнюю актрису Алису Фрейндлих.
Светлана Сурганова объяснила, что временная пауза вовсе не означает полного прекращения выступлений. Речь в данном случае идёт о концертах, входящих в тур «На контрасте», а вот в фестивалях и других мероприятиях певица с коллективом по-прежнему будет принимать участие. Параллельно Сурганова активнее начнёт работать над арт-пространством. Этот проект включает в себя звукозаписывающую студию, базу для репетиций и концертный зал, где можно будет устраивать различные показы, выставки, спектакли или мастер-классы.
Работу арт-пространство «Пушкинрядом», по словам Светланы Сургановой, начнёт уже после пандемии, когда ситуация стабилизируется. Одной из первых певица планирует пригласить свою любимую актрису и землячку Алису Фрейндлих. Сурганова молится о здоровье артистки и надеется, что запланированное всё же удастся исполнить и тогда она точно сможет сказать, что прожила жизнь не зря.
Светлана Сурганова объяснила, что временная пауза вовсе не означает полного прекращения выступлений. Речь в данном случае идёт о концертах, входящих в тур «На контрасте», а вот в фестивалях и других мероприятиях певица с коллективом по-прежнему будет принимать участие. Параллельно Сурганова активнее начнёт работать над арт-пространством. Этот проект включает в себя звукозаписывающую студию, базу для репетиций и концертный зал, где можно будет устраивать различные показы, выставки, спектакли или мастер-классы.
Работу арт-пространство «Пушкинрядом», по словам Светланы Сургановой, начнёт уже после пандемии, когда ситуация стабилизируется. Одной из первых певица планирует пригласить свою любимую актрису и землячку Алису Фрейндлих. Сурганова молится о здоровье артистки и надеется, что запланированное всё же удастся исполнить и тогда она точно сможет сказать, что прожила жизнь не зря.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:44