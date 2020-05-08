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Анастасия Винокур: «Вся балетная одежда осталась в раздевалке Большого театра, дома – только носки»

Дочь российского юмориста и телеведущего Владимира Винокура Анастасия танцует в труппе Большого театра, но из-за коронавируса вынуждена соблюдать режим самоизоляции, ожидая возобновления спектаклей. Самым ужасным в этой ситуации балерина называет отсутствие одежды, оставшейся в театральной раздевалке, причём из всего необходимого дома у неё есть только носки.
Анастасия Винокур: «Вся балетная одежда осталась в раздевалке Большого театра, дома – только носки»

Из-за пандемии коронавируса и введённых впоследствии в стране карантинных мер временно не работают многие культурные учреждения и Большой театр не стал исключением. Спектакли отменили с середины марта, а когда восстановится работа – пока не известно. Анастасия Винокур наравне с другими артистами сейчас находится дома с родителями и 4-летним сыном Фёдором, соблюдая рекомендованный режим самоизоляции. Балерина отмечает, что ей есть чем заняться, но уже очень хочется вернуться к работе и снова выступать на сцене, а не просто ежедневно репетировать у станка дома. Самым большим расстройством для Анастасии Винокур оказалось то, что она не имеет возможности забрать из раздевалки Большого театра балетную одежду и её нужно чем-то заменять.

В ходе прямого эфира в Instagram дочь юмориста также рассказала, как проходит время в самоизоляции. Вместе с семьёй она работает на приусадебном участке, много репетирует и занимается с подрастающим сыном. Фёдор осваивает 3 иностранных языка, учится танцам и игре в теннис, а потому занятие всегда есть и для ребёнка, и для матери.

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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:24

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