Ученые обнаружили в Китае неизвестного науке гигантского шершня





Исследователи считают, что экземпляр шершня является самым крупным в мире. Пока был найден самец, поэтому существует вероятность, что самка намного больше. По словам ученых, это новый подвид данного насекомого.Недавно ученые нашли на севере Индонезии гигантскую пчелу Уоллеса. До этого момента считалось, что этот вид вымер, так как его видели около сорока лет назад. Однако исследователи заметили самку на дереве в термитнике. Впервые гигантскую пчелу описал натуралист Альфред Уоллес в середине XIX века. Как отметил ученый, насекомое напоминало осу, однако его челюсти были огромных размеров, как у жуков. Специалисты считают, что насекомое вымирает из-за того, что проводится массовая вырубка лесов. Кроме этого, гигантской пчелой Уоллеса интересовались множество коллекционеров, так как данный вид действительно редкий.