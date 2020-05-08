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После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy Ways

Новым альбомом прервал свое 8-летнее молчание один из самых прославленных американских рок-музыкантов Боб Дилан. Он лично сообщил поклонникам дату релиза — 19 июня, опубликовав её на своей странице в Twitter.
После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy Ways

В Rough and Rowdy Ways—39-й студийный альбом Боба Дилана входит десять новых произведений. Это оригинальные песни, созданные мировой знаменитостью после выхода в 2012 году его последнего сборника Tempest. С тремя треками музыкант уже познакомил своих фанатов. Среди них выделяется самая длительная композиция в его творчестве протяженностью почти 17 минут.

Темой Murder Most Foul является трагическая гибель 35-ого американского президента Джона Кеннеди. Вот уже в течение полувека Боб Дилан считается знаковой фигурой в рок-музыке, являясь «вторым по значимости» после The Beatles исполнителем, как считает посвященный музыке и поп-культуре журнал США Rolling Stone. Кроме того, Дилан является лауреатом Пулитцеровской премии, а четыре года назад был удостоен Нобелевской премии по литературе с уникальной формулировкой, подчеркивающей значимость созданных поэтических образов в песенной традиции.

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Культура
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 19:09

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