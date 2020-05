После 8-летнего перерыва Боб Дилан выпустит альбом Rough and Rowdy Ways

В Rough and Rowdy Ways—39-й студийный альбом Боба Дилана входит десять новых произведений. Это оригинальные песни, созданные мировой знаменитостью после выхода в 2012 году его последнего сборника Tempest. С тремя треками музыкант уже познакомил своих фанатов. Среди них выделяется самая длительная композиция в его творчестве протяженностью почти 17 минут.Темой Murder Most Foul является трагическая гибель 35-ого американского президента Джона Кеннеди. Вот уже в течение полувека Боб Дилан считается знаковой фигурой в рок-музыке, являясь «вторым по значимости» после The Beatles исполнителем, как считает посвященный музыке и поп-культуре журнал США Rolling Stone. Кроме того, Дилан является лауреатом Пулитцеровской премии, а четыре года назад был удостоен Нобелевской премии по литературе с уникальной формулировкой, подчеркивающей значимость созданных поэтических образов в песенной традиции.