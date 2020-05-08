АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд шоу-бизнеса

Большинство звёзд отечественного шоу-бизнеса предпочитает приобретать загородное жильё, обставляя его с особой роскошью и блеском. Однако не всегда богатый интерьер кажется окружающим привлекательным, а вот самым безвкусным пользователи соцсети Twitter назвали дом Анастасии Волочковой, которым она очень гордится и любит похвастаться.
Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд шоу-бизнеса

Загородный дом скандально известной балерины находится в одном из элитных посёлков на Новорижском шоссе – второе по популярности и дороговизне направление после Рублёвки. Коттедж в три этажа с богатым внутренним убранством, позолотой и лепниной в интерьере, приусадебным участком площадью 17 соток, баней, сауной и прочим является для Волочковой поводом для гордости, однако россияне думают абсолютно иначе, отдав дому балерины первое место в «сомнительном» рейтинге наиболее безвкусных домов звезд шоу-бизнеса.

Далее идёт жильё «поп-короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, а на третьем месте - Николая Баскова. Не оценили интернет-пользователи и интерьер дома Валерия Леонтьева, посчитав, что он слишком перенасыщен мебелью и аксессуарами в «леопардовом» стиле, пишет Riafan.ru.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные…
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом…
«Ухожу на лечение молчанием»: Гитарист Queen Брайан Мэй порвал ягодичные мышцы на…
Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на…
В Москве возложением цветов почтили память композитора…
Товары бренда «Армия России» начали продаваться на…
Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в…
Алёна Водонаева в костюме горничной приняла участие в эротической…
В Пензе восстановили легендарный танк…
NASA о съемках Тома Круза в космосе: «Популярные медиа вдохновят новое поколение…
В честь 75-летия со дня окончания ВОВ Кейт Миддлтон показала архивные фото Елизаветы…
Власти Москвы подарят ветеранам планшеты с трансляцией парада…
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от…
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series…
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы…
Историк Виталий Семенов объяснил интерес людей к генеалогическому…
Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без…
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в…
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака…
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического…
Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри…
Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня…
Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения…
День Победы! Самый долгожданный…
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из…
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида…
Экологи: Новые деревья уже не спасут…
Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на…
Просмотреть все новости