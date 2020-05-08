Дом Анастасии Волочковой занял первое место в рейтинге наиболее безвкусной недвижимости звезд шоу-бизнеса
Большинство звёзд отечественного шоу-бизнеса предпочитает приобретать загородное жильё, обставляя его с особой роскошью и блеском. Однако не всегда богатый интерьер кажется окружающим привлекательным, а вот самым безвкусным пользователи соцсети Twitter назвали дом Анастасии Волочковой, которым она очень гордится и любит похвастаться.
Загородный дом скандально известной балерины находится в одном из элитных посёлков на Новорижском шоссе – второе по популярности и дороговизне направление после Рублёвки. Коттедж в три этажа с богатым внутренним убранством, позолотой и лепниной в интерьере, приусадебным участком площадью 17 соток, баней, сауной и прочим является для Волочковой поводом для гордости, однако россияне думают абсолютно иначе, отдав дому балерины первое место в «сомнительном» рейтинге наиболее безвкусных домов звезд шоу-бизнеса.
Далее идёт жильё «поп-короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, а на третьем месте - Николая Баскова. Не оценили интернет-пользователи и интерьер дома Валерия Леонтьева, посчитав, что он слишком перенасыщен мебелью и аксессуарами в «леопардовом» стиле, пишет Riafan.ru.
Загородный дом скандально известной балерины находится в одном из элитных посёлков на Новорижском шоссе – второе по популярности и дороговизне направление после Рублёвки. Коттедж в три этажа с богатым внутренним убранством, позолотой и лепниной в интерьере, приусадебным участком площадью 17 соток, баней, сауной и прочим является для Волочковой поводом для гордости, однако россияне думают абсолютно иначе, отдав дому балерины первое место в «сомнительном» рейтинге наиболее безвкусных домов звезд шоу-бизнеса.
Далее идёт жильё «поп-короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, а на третьем месте - Николая Баскова. Не оценили интернет-пользователи и интерьер дома Валерия Леонтьева, посчитав, что он слишком перенасыщен мебелью и аксессуарами в «леопардовом» стиле, пишет Riafan.ru.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:13