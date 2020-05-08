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Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом море"

Корабли НАТО около 10 лет страдают от безделья, а теперь появились в Баренцевом море. Ситуацию прокомментировал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом море"

«На фоне общего безумия корабли альянса нанесли бессмысленный визит в Баренцево море. Его можно обосновать экономически, ведь НАТО выделяет огромные суммы из бюджета на проведение учений. Вот и приходится им выполнять хоть какие-то задачи», - объяснил Лобода причину появления военных у границ России.

В учениях не участвовала Норвегия. Причины может быть две – здравый смысл или отсутствие потенциальных врагов. Возможно, местные власти понимают, что не стоит тягаться с Россией, которая никогда не была побежденной.

Эксперт советует европейцам не делать глупости, а направить свою неуемную энергию на налаживание сотрудничества и решение вопросов совместной безопасности. Мир должен понять, что настало время прекратить информационные войны и жить дружно.

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Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:50

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