Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода: "Корабли НАТО страдают от безделья и появились в Баренцевом море"

«На фоне общего безумия корабли альянса нанесли бессмысленный визит в Баренцево море. Его можно обосновать экономически, ведь НАТО выделяет огромные суммы из бюджета на проведение учений. Вот и приходится им выполнять хоть какие-то задачи», - объяснил Лобода причину появления военных у границ России.





В учениях не участвовала Норвегия. Причины может быть две – здравый смысл или отсутствие потенциальных врагов. Возможно, местные власти понимают, что не стоит тягаться с Россией, которая никогда не была побежденной.Эксперт советует европейцам не делать глупости, а направить свою неуемную энергию на налаживание сотрудничества и решение вопросов совместной безопасности. Мир должен понять, что настало время прекратить информационные войны и жить дружно.