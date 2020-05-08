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Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно повздорить»

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, наиболее известная по роли в ситкоме «Воронины», в ходе недавнего общения с поклонниками категорически опровергла слухи о разводе с супругом, танцором Андреем Карповым. Эту информацию артистка называет «глупостью», говоря, что с мужем она может лишь поругаться или сильно повздорить.
Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно повздорить»

В начале апреля Екатерина Волкова и Андрей Карпов отметили 10 годовщину совместной жизни. В честь знаменательной для семьи даты актриса в соцсети разместила архивные свадебные снимки, где пара искренне улыбается и выглядит счастливой. По прошествии десятилетия супруги по-прежнему демонстрируют идиллию в отношениях, однако некоторые поклонники Волковой подозревают существование в семье проблем и не исключают вероятности развода. Артистка категорически пресекла подобные домысли, недавно заявив: «Что за глупости? Мы можем поругаться, сильно повздорить, но расстаться – нет».

Екатерина Волкова характеризует свои отношения с мужем как «итальянские». Даже через 10 лет в их жизни находится место для «настоящих бурь и страстей», поэтому они умеют радовать друг друга и наслаждаться каждым совместно прожитым днём.

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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:00

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