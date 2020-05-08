Екатерина Волкова о разводе: «Что за глупости? Можем поругаться, сильно повздорить»





В начале апреля Екатерина Волкова и Андрей Карпов отметили 10 годовщину совместной жизни. В честь знаменательной для семьи даты актриса в соцсети разместила архивные свадебные снимки, где пара искренне улыбается и выглядит счастливой. По прошествии десятилетия супруги по-прежнему демонстрируют идиллию в отношениях, однако некоторые поклонники Волковой подозревают существование в семье проблем и не исключают вероятности развода. Артистка категорически пресекла подобные домысли, недавно заявив: «Что за глупости? Мы можем поругаться, сильно повздорить, но расстаться – нет».Екатерина Волкова характеризует свои отношения с мужем как «итальянские». Даже через 10 лет в их жизни находится место для «настоящих бурь и страстей», поэтому они умеют радовать друг друга и наслаждаться каждым совместно прожитым днём.