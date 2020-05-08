"Chanel за 42 тысячи": Ольга Бузова и некоторые звезды иногда носят поддельные вещи





Недавно в центре скандала из-за поддельной сумки Chanel оказалась Ксения Бородина. Поклонники телеведущей заметили, что изделие, которое она демонстрирует в Instagram, отличается от оригинала. Сама Бородина не стала комментировать предположения фанатов о подделке, но после первых высказываний перестала выкладывать фото с сумкой.Ольга Бузова оказалась в похожей ситуации в минувшее году. Тогда она пришла на одно из светских мероприятий в платье Valentino. Поклонники сразу же заметили, что на певице был надет наряд, еще не поступивший в продажу. Бузова не стала оправдываться за ношение подделки, но ее подписчики в Instagram сравнили стоимость оригинала платья и копии. Настоящее платье от Valentino стоит порядка 90 тысяч рублей. Подделку же можно найти почти в 15 раз дешевле.Виктория Боня появилась на Канском фестивале в наряде, очень похожем на платье из новой коллекции Alexander McQueen. Когда журналисты начали интересоваться луком звезды, она заявила, что купила его в магазине Jovani всего за 35 тысяч рублей. Оригинальное изделие от Alexander McQueen обошлось бы в 10 раз дороже.Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова в свое время купила сумку от Chanel за 42 тысячи рублей, но подделку сразу же заметили ее поклонники. Сама экс-участница программы заверила, что изделие ей предлагалось в качестве оригинала, из-за чего она стала жертвой мошенников. За настоящую сумку такой модели от бренда Chanel придется отдать около 238 тысяч рублей.