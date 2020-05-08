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В Москве возложением цветов почтили память композитора Крылатова

В Москве почтили память композитора Евгения Крылатова, умершего в минувшем году. Возложение цветов состоялось рядом с подъездом дома, в котором жил Народный артист СССР.

Инициатором траурного мероприятия стал продюсер Андрей Загорский. По его словам, изначально планировалось посетить кладбище, но оно закрыто до 1 июня в связи с эпидемией коронавируса. В итоге продюсер предложил собраться рядом с бывшим жилищем покойного композитора.
«Даже в период ограничений можно прийти к месту, ассоциирующемуся с выдающимся человеком, покинувшим нас. Митинское кладбище, где похоронен Крылатов, временно закрыто, но нас это не остановило. На его музыке выросло не одно поколение слушателей и будущих композиторов, из-за чего забывать о культурном наследии артиста нельзя. После снятия ограничений я обязательно попаду на кладбище и возложу цветы на его могилу», - рассказал Загорский.

Продюсер также рассказал, что они с Крылатовым несколько лет назад начали работу над мюзиклом «Не покидай», но завершить его композитор не успел. Загорский пообещал довести постановку до ума и реализовать все задумки покойного артиста. Дочь композитора Мария Крылатова после возложения цветов у подъезда поблагодарила всех собравшихся за то, что они не забывают о ее отце.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:30

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