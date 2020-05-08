Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на курорты





В АТОР рассказали, что турецкие чиновники ожидают рост въездного туризма с середины июля. Анкара обсуждает возможность открытия границ с Берлином, Лондоном и Москвой. Основной приток ожидается из трех стран. Местные отельеры приняли решение удерживать цены на прежнем уровне даже при неполной заполняемости.Российские специалисты полагают, что на первом этапе стоит возобновить безопасное от заражения коронавирусом авиасообщение. Сначала в Турцию запустят регулярные рейсы, а уже потом – чартерные.