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Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения российских туристов на курорты

Власти Турции назвали примерные сроки для возвращения переживших пандемию российских туристов на местные курорты. На рабочей встрече по данному вопросу присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, представители отрасли и глава Минтуризма Мехмет Эрсой.

В АТОР рассказали, что турецкие чиновники ожидают рост въездного туризма с середины июля. Анкара обсуждает возможность открытия границ с Берлином, Лондоном и Москвой. Основной приток ожидается из трех стран. Местные отельеры приняли решение удерживать цены на прежнем уровне даже при неполной заполняемости.

Российские специалисты полагают, что на первом этапе стоит возобновить безопасное от заражения коронавирусом авиасообщение. Сначала в Турцию запустят регулярные рейсы, а уже потом – чартерные.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:36

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