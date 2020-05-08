Товары бренда «Армия России» начали продаваться на АЗС





Товары со стилистикой российской армии появились в продаже на 63 заправочных станциях по всей РФ. Представители «ЛУКОЙЛа» сообщили, что дизайном стендов, одежды, напитков и даже деревянных конструктов занимался «Военторг». Фирменные стойки начали появляться на АЗ еще с апреля текущего года.Контракт о сотрудничестве с «Военторгом» был подписан сетью автозаправочных станций в начале года. Стойки «Армии России» имеются в столичном регионе, Ленобласти, Нижегородской, Астраханской и Тверской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. В ближайшее время соответствующая продукция появится в Адыгее, Калмыкии и ряде других административных единиц РФ.Девизом проекта стала фраза «Для сильных духом автолюбителей и пассажиров». В преддверии 9 мая клиенты заправочных станций «ЛУКОЙЛ» также могут купить сувенирную продукцию в честь Дня Победы.В текущем году в России парад в честь Великой Победы состоится позднее из-за эпидемии коронавируса. В правительстве заверили, что все праздничные мероприятия обязательно пройдут, но после стабилизации эпидемиологической ситуации. Вместо шествия на 9 мая планируется провести парады авиации сразу в 47 российских городах.