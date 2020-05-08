Российские дипломаты в честь дня Победы устроили иллюминацию в Нью-Йорке
Российские дипломаты в честь 75-летия со дня Победы устроили праздничную иллюминацию в Нью-Йорке. Каждый вечер на высотном доме, расположенном в Ривердейле, загорается число 75.
Пресс-атташе Федор Стржижовский рассказал, что памятная, юбилейная дата видна жителям соседних домов и людям с разных районов Нью-Йорка. Акция, имеющая особую важность для жителей РФ и многих братских народов, продлится несколько дней. Все желающие, почтить память героев, смогут возложить венки к мемориалу «Дух Эльбы», находящемуся на Арлингтонском кладбище Вашингтона.
Дипломаты считают, что иллюминация напомнит миру, пытающемуся переписать историю, о бессмертном подвиге СССР. В США официально день Победы не отмечают, более того, местные историки стали винить советские власти и Германию в объединении для нападения на Польшу.
Пресс-атташе Федор Стржижовский рассказал, что памятная, юбилейная дата видна жителям соседних домов и людям с разных районов Нью-Йорка. Акция, имеющая особую важность для жителей РФ и многих братских народов, продлится несколько дней. Все желающие, почтить память героев, смогут возложить венки к мемориалу «Дух Эльбы», находящемуся на Арлингтонском кладбище Вашингтона.
Дипломаты считают, что иллюминация напомнит миру, пытающемуся переписать историю, о бессмертном подвиге СССР. В США официально день Победы не отмечают, более того, местные историки стали винить советские власти и Германию в объединении для нападения на Польшу.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:19