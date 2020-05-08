NASA о съемках Тома Круза в космосе: «Популярные медиа вдохновят новое поколение ученых»
NASA объяснило причину участия в космических съемках Тома Круза. Оказалось, актер своим примером поможет воплотить амбиции агентства.
Съемки космической картины с участием Круза ведутся компанией Илона Маска. SpaceX работает над боевиком, но он не является продолжением франшизы «Миссия невыполнима». Гонорар исполнителя главной роли не называется, но известно, что за одно слово в кадре он зарабатывает, как Константин Хабенский за всю смену.
Ранее Круз поставил Меган Маркл ультиматум для участия в его фильме.
«Мы ждем не дождемся, когда Том Круз приступит к съемкам на борту МКС. Популярные медиа помогут нам вдохновить новые поколения ученых и инженеров», - написал глава агентства Джим Брайденстайн в микроблоге Twitter.
Съемки космической картины с участием Круза ведутся компанией Илона Маска. SpaceX работает над боевиком, но он не является продолжением франшизы «Миссия невыполнима». Гонорар исполнителя главной роли не называется, но известно, что за одно слово в кадре он зарабатывает, как Константин Хабенский за всю смену.
Ранее Круз поставил Меган Маркл ультиматум для участия в его фильме.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:09