Власти Москвы подарят ветеранам планшеты с трансляцией парада Победы

«Дорогие москвичи, мы всей страной готовились к юбилею Победы. Праздник должен был пройти масштабно и торжественно, но наши планы нарушил COVID-19. Несмотря на это, никто не отнимет у нас хорошее настроение», - заявил градоначальник.







9 мая все столичные смотровые площадки закроют. Публичные мероприятия будут транслироваться онлайн. В честь праздника состоится салют и воздушный парад. Ветераны привыкли в день Победы возлагать цветы на могилы фронтовых друзей, но в этом году лицам старше 65 лет лучше нарушить традицию и остаться дома. Чтобы не расстраивать пенсионеров, волонтеры составят списки и сами почтут память павших из-за фашистов.