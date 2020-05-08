День Победы! Самый долгожданный праздник





Память о подвиге наших преедкой не умрет, это подтверждает и возникновение новых традиций в праздновании Дня Победы. Движение «Бессмертный полк» появилось относительно недавно, но уже успело завоевать любовь жителей нашей страны. Благодаря «Бессмертному полку» каждый житель нашей страны может вспомнить, какой вклад в победу сделала именно его семья, и рассказать о подвиге своих предков миру.Помимо новых традиций в праздновании этого великого праздника, существуют и устоявшиеся и любимые россиянами мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью празднований. Парады и выставки военной техники, праздничные народные гуляния, праздничные салюты, обязательные и долгожданные элементы праздника, наряду и с украшением улиц и праздничной иллюминацией зданий.В этом году на фасаде башни «Эволюция», в которой располагается офис компании «Транснефть», будут светиться поздравительные надписи «9 Мая» и «75 лет Победы», а перед входом в здание установят точную копию Знамени Победы.Знамя Победы является государственной реликвией, официальным символом Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. Знамя представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине.