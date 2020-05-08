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Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от Тутберидзе

Вячеслав Трусов, являющийся отцом фигуристки Александры Трусовой, заявил, что его дочь не давала пояснения по поводу ухода от Этери Тутберидзе в социальных сетях. Все существующие страницы спортсменки, на которых присутствует соответствующая информация, он назвал фейковыми.
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от Тутберидзе

«Я не понимаю, зачем от ее лица распространять такие данные. Официальной информации о переходе не будет до того момента, пока федерация не подтвердит ее по своим правилам. Пока ничего конкретного сказать не могу», - рассказал отец Трусовой.

Информация о причинах ухода спортсменки от Тутберидзе появилась на странице во «ВКонтакте». Там же было анонсировано начало работы с Евгением Плющенко. Сам фигурист на своей странице в Instagram сообщил, что ведет переговоры с Трусовой в режиме онлайн, а после снятия самоизоляции преступит к тренировкам. На странице «ВКонтакте» упоминается, что спортсменка покинула Тутберидзе по неким «личным причинам».

Сама Трусова пока не прокомментировала переход от одного тренера к другому. По словам Плющенко, направление работы с молодой спортсменкой пока не было выбрано. На фейковой странице сообщается, что тренер и его новая подопечная даже подобрали музыку для ледового шоу с ее участием.

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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:54

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