Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от Тутберидзе

«Я не понимаю, зачем от ее лица распространять такие данные. Официальной информации о переходе не будет до того момента, пока федерация не подтвердит ее по своим правилам. Пока ничего конкретного сказать не могу», - рассказал отец Трусовой.





Информация о причинах ухода спортсменки от Тутберидзе появилась на странице во «ВКонтакте». Там же было анонсировано начало работы с Евгением Плющенко. Сам фигурист на своей странице в Instagram сообщил, что ведет переговоры с Трусовой в режиме онлайн, а после снятия самоизоляции преступит к тренировкам. На странице «ВКонтакте» упоминается, что спортсменка покинула Тутберидзе по неким «личным причинам».Сама Трусова пока не прокомментировала переход от одного тренера к другому. По словам Плющенко, направление работы с молодой спортсменкой пока не было выбрано. На фейковой странице сообщается, что тренер и его новая подопечная даже подобрали музыку для ледового шоу с ее участием.